اهتمامات الصحف السعودية الصادرة الأحد

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم :

أمير المدينة يفتتح الدورة 23 لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي

علماء 46 دولة يناقشون 6 ملفات لأحكام النوازل.. اليوم

المملكة تترشح لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات من بين 193 دولة

إصدار 688 ألف تأشيرة عمرة حتى منتصف شهر صفر

ولي عهد البحرين يبحث مع الجبير التطورات الإقليمية والدولية

مركز الملك سلمان يواصل توزيع مساعدات غذائية وإيوائية في المحافظات اليمنية

«مسام» ينتزع 11,785 لغماً حوثياً

معارك في أطراف الحديدة والتحالف يقصف مواقع الحوثيين

الانقلاب يحول مستشفيات إلى معتقلات سرية

وساطة مصرية توقف موجة العنف الإسرائيلي على غزة

تصفية 47 إرهابياً غالبيتهم من «الإخوان»

300 لاجئ فلسطيني قضوا برصاص القنص في سورية

تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا تؤكد أهمية وقف دائم لإطلاق النار في سورية

إردوغان: مصير الأسد يقرره السوريون

هجوم على عناصر القوة الدولية في مالي

بكين توقف تجارتها النفطية مع طهران

واشنطن تبحث مع حلفاء أوروبيين معاهدة القوى النووية

واشنطن تتوعد طهران بالعقوبات «الأكثر صرامة»

تورط إيراني في تهريب السلاح للميليشيات.. والأمم المتحدة تحقق

مرشحا الرئاسة في البرازيل يسعيان لاستمالة المترددين عشية الانتخابات