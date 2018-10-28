اهتمامات الصحف السعودية الصادرة الأحد

الرياض - العرب اليوم
أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم :
أمير المدينة يفتتح الدورة 23 لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي
علماء 46 دولة يناقشون 6 ملفات لأحكام النوازل.. اليوم
المملكة تترشح لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات من بين 193 دولة
إصدار 688 ألف تأشيرة عمرة حتى منتصف شهر صفر
ولي عهد البحرين يبحث مع الجبير التطورات الإقليمية والدولية
مركز الملك سلمان يواصل توزيع مساعدات غذائية وإيوائية في المحافظات اليمنية
«مسام» ينتزع 11,785 لغماً حوثياً
معارك في أطراف الحديدة والتحالف يقصف مواقع الحوثيين
الانقلاب يحول مستشفيات إلى معتقلات سرية
وساطة مصرية توقف موجة العنف الإسرائيلي على غزة
تصفية 47 إرهابياً غالبيتهم من «الإخوان»
300 لاجئ فلسطيني قضوا برصاص القنص في سورية
تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا تؤكد أهمية وقف دائم لإطلاق النار في سورية
إردوغان: مصير الأسد يقرره السوريون
هجوم على عناصر القوة الدولية في مالي
بكين توقف تجارتها النفطية مع طهران
واشنطن تبحث مع حلفاء أوروبيين معاهدة القوى النووية
واشنطن تتوعد طهران بالعقوبات «الأكثر صرامة»
تورط إيراني في تهريب السلاح للميليشيات.. والأمم المتحدة تحقق
مرشحا الرئاسة في البرازيل يسعيان لاستمالة المترددين عشية الانتخابات
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