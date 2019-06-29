اهتمامات الصحف المغربية السبت

تناقلت الصحف المغربية الصادرة اليوم إدانة العاهل المغربي الملك محمد السادس، واستنكاره الشديد للاعتداءات الإرهابية التي استهدفت وسط العاصمة التونسية مخلفة عدد من الضحايا من بينهم مدنيون.

وتابعت حالة التوتر و الغموض التي عاشتها تونس، بعد الانباء المتضاربة حول صحة الرئيس التونسي بعد إصابته بوعكة صحية حادة وتناقلت تطمينات رئيس الحكومة يوسف الشاهد للتونسيين، على صحة الرئيس الباجي قائد السبسي.

وتناولت الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ،قد سمحت باستئناف دخول شحنات من الوقود إلى قطاع غزة مقابل استمرار التهدئة على الحدود مع القطاع.

واهتمت بالتطورات العسكرية في شمال غرب سوريا ،ولفتت إلى أن تركيا قد قصفت مواقع لقوات النظام السوري.

وتحدثت عن أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان، مبرزة أن القمة تتزامن وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، والحرب التجارية بين واشنطن و بكين.

رياضيا هيمن على اهتمامات الصحف المغربية تأهل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم للدور الثاني من كأس أفريقيا للأمم بمصر ،بعد فوزه أمس بالقاهرة على نظيره بالكوت ديفوار في ثاني المواجهات عن المجموعة الرابعة.