اهتمامات الصحف الروسية الاثنين

اهتمت الصحف الروسية الصادرة اليوم بعدد من الموضوعات الدولية والمحلية، مبرزة تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في قمة مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا في طاجكستان أن روسيا تتطلع إلى تطوير التعاون مع جميع البلدان وتؤيد تكثيف الجهود المشتركة من أجل تشكيل نظام للأمن المشترك القائم على مبادئ القانون الدولي المعترف بها عالميًا.

وتطرقت الصحف الروسية إلى حل الأزمة السياسية في جمهورية مولدوفا، مشيرة إلى ارتياح موسكو لهذا التطور، وتطلعها إلى مواصلة توسيع علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وتناولت الصحف اجتماع مجلس وزراء الخارجية الـ28 دولة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ بشأن تعزيز العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي وكازاخستان وغيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزباكستان منذ اعتماد أول استراتيجية للتكتل حيال آسيا الوسطى بهدف التكيف والاستفادة من الفرص الجديدة التي تظهر في المنطقة.

وأشارت الصحف إلى انخفاض سعر العملة الروسية اثناء تداولاتها إلى 64.32 مقابل الدولار و 72.11 لليورو .