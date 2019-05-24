اهتمامات الصحف اللبنانية الجمعة

أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم إعادة المراجعة الهادئة لسلسلة المواقف الاشتباكية والمتباينة بين الوزراء اللبنانيين المعنيين بإنتاج موازنة العام 2019، كي تتناسب ومؤتمر "سيدر" ومستلزمات البنك الدولي.

وركّزت على إعلان الأمم المتحدة ومنظمات طبية عن فرار الآلاف من سكان شمال غرب سوريا من القتال المستعر هناك في ظل هجوم مضاد تشنّه فصائل المعارضة المسلّحة بعد حملة للقوّات الحكومية على آخر جيب كبير تسيطر عليه المعارضة.

واهتمت بأوامر المديرية العامة الجزائرية للأمن باسترجاع جميع الأسلحة التي وضعت تحت تصرّف شخصيات بارزة.

وسلطت الضوء على تأكيد القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان أمس، أنّ الوزراة تبحث عن إمكانية إرسال قوات إضافية للشرق الأوسط كأحد سبل تعزيز حماية القوات الأميركية.

وبحثت الصحف اللبنانية في إعلان وزير خارجية بريطانيا جيريمي هانت أمس، عن أنّ رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستظل في منصبها ولن تستقيل.