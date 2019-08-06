أبرز وأهم إهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم ،تنويه دولة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه، في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء ، باستضافة برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة 1000 حاج وحاجة من الفلسطينيين هذا العام، مؤكدا على الانسجام والتواصل والتنسيق الدائم مع المملكة العربية السعودية، مشيداً بمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية.

وتناولت صحف الصباح إدانة رئيس دولة فلسطين محمود عباس ، العمل الإرهابي الجبان الذي وقع يوم أمس في مدينة القاهرة، وأودى بحياة العشرات من المواطنين الأبرياء.

وسلطت الصحف الضوء على تحذير وزارة الخارجية الفلسطينية أن خطورة دعوات ما تُسمى جماعات (الهيكل) من رفع يد الأوقاف الإسلامية عن الأقصى وتمكين وزارة الأديان الإسرائيلية من إدارة ما وصفوه بـ (جبل الهيكل).

وأولت اهتماما بالتقرير الصادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، والذي رصد انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي بلفت أكثر من 75 اعتداءً وانتهاكا بحق المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف خلال الشهر الماضي.

وتحدثت صحف فلسطين عن تأكيدات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،أن الانفجار الذي وقع في القاهرة وأسفر عن مقتل 20 شخصا كان نتيجة "حادث إرهابي".

وأوردت صحف اليوم خبر إعلان المملكة المتحدة أنها ستنضم إلى الولايات المتحدة "في قوة الأمن البحرية" لحماية السفن التجارية في مضيق هرمز الاستراتيجي الواقع في قلب التوتر مع إيران.