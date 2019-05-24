اهتمامات الصحف التونسية الجمعة

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بإعلان الهيئة التونسية للانتخابات أن عدد المسجلين الجدد في الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع عقدها في تونس شهر نوفمبر المقبل فاق المليون شخص ، مشيرة في الإطار إلى الاستعدادات التي تجريها تونس حالياً من أجل التحضير للاستحقاق الانتخابي.

وتناولت في الشأن الليبي تجدد الاشتباكات في جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

وأشارت إلى دعوة قادة الاحتجاجات في السودان إلى تنظيم مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد وسط توقف المفاوضات مع المجلس العسكري بشأن تسليم السلطة.

وتوقفت عند إعلان الأمم المتحدة فرار الآلاف من سكان شمال غرب سوريا من القتال بعد حملة للقوات الحكومية على آخر معقل تسيطر عليه المعارضة.

وكتبت عن تصاعد العنف في اندونيسيا اعتراضًا على نتائج الانتخابات الرئاسية ، مشيرة إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 200 آخرين في اضطرابات شهدتها العاصمة جاكرتا.