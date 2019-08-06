أبرز وأهم إهتمامات الصحف المصرية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم مباحثات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع سلطان بروناي حسن بلقيه، التي تناولت التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتعزيز التنسيق في مجال ، والاهتمام بجذب المزيد من الاستثمارات الواعدة للبلدين.

وتناقلت الإدانات العربية والدولية الواسعة لحادث التفجير الإرهابي الذي وقع في محيط منطقة القصر العيني بوسط القاهرة، وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات، كما نقلت عن الرئيس السيسي تأكيده أن مصر عازمة بكل مؤسساتها على مواجهة الإرهاب واقتلاعه من جذوره متسلحة بقوة وإرادة شعبها.

ولفتت الانتباه إلى الترحيب الواسع بتوقيع الإعلان الدستوري بالسودان، وتأكيد الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات أن الاتفاق على الإعلان الدستوري لا رجعة فيه، ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ اندلاع مظاهرات عنيفة في شوارع هونج كونج، بعد اشتباكات مع الشرطة ومحتجين مناهضين للحكومة.