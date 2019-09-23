أبرز وأهم إهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الإثنين

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بترقب الساحة السياسية لنتائج اللقاءات التي سيعقدها مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال مارشال بيلنغسلي الذي وصل إلى بيروت أمس في ظل تصاعد الحديث حول عقوبات جديدة قد تفرضها الإدارة الأمريكية على شخصيات سياسية لبنانية.

وتحدثت عن مقتل 7 أشخاص في 3 هجمات متفرقة أمس في منطقة الطارمية شمال العاصمة بغداد والتي أعلنت القوات الأمنية أخيراً تطهيرها من خلايا العناصر الإرهابية.

وأشارت صحف الإثنين إلى توجيه قوى الأمن الفرنسية إنذارات مع غرامات مالية إلى 365 شخصا بسبب احتجاجهم في جادة الشانزليزيه التي منعت وزارة الداخلية الفرنسية التجمعات فيها.

وأخبرت عن إعلان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون في تصريح له أمس إنه من المرجح جدا أن تكون إيران مسؤولة عن الهجمات، التي استهدفت منشآت شركة "أرامكو" السعودية مشيرا إلى أن بلاده قد تنضم إلى جهود عسكرية بقيادة أميركية.

وتطرقت صحف لبنان إلى تحذير وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تصريح له أمس من أنه في حال فشل المساعي الدبلوماسية الأمريكية لحمل إيران على التصرف على نحو طبييعي فإن القدرة العسكرية الأمريكية معروفة للعالم.