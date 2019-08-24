أبرز وأهم إهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالأجواء السياسية التي واكبت المقرارات التي صدرت عن جلسة مجلس الوزراء والتي كان أبرزها تعيين أعضاء المجلس الدستوري بالإضافة إلى صدور التقريرن الائتمانيين المتزامنين عن الوضع المالي في لبنان.

وتناولت إصابة 70 فلسطينيًا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس خلال مواجهات اندلعت على حدود قطاع غزة كما قتلت فتاة إسرائيلية في هجوم بقنبلة محلية الصنع قرب مستوطنة دولف شمال غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وتطرقت إلى تأكيد مجلس الأمن الوطني العراقي تطبيق قرار الغاء الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية بالاضافة لنقل الأسلحة والعتاد الى أماكن تخزين مؤمنة خارج المدن.

وأخبرت عن مقتل 3 مدنيين بينهم طفلة وإصابة 6 آخرين بجروح مختلفة جراء غارات جوية شنتها مقاتلات تابعة للنظام السوري على معرة النعمان شمال خان شيخون.

وأوردت إصدار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمرًا للجيش بتحضير رد مماثل لم يفصح عن تفاصيله عقب قيام الولايات المتحدة بتجربة صاروخية كانت تحظرها معاهدة الحد من الأسلحة النووية المتوسطة المدى.