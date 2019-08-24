أبرز وأهم إهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر إصابة العشرات من الفلسطينيين خلال المواجهات الأسبوعية التي اندلعت شرق قطاع غزة وفي مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وتناولت أن الرئيس الفلسطيني يثمن موقف الأردن الدائم والداعم للقضية الفلسطينية تحت القيادة الحكيمة للملك عبد الله الثاني.

وتابعت إعلان الأمم المتحدة ان إسرائيل هدمت 24 مبنى لعائلات فلسطينية في الضفة خلال اسبوعين.

وأوردت صحف اليوم خبر استعادة الجيش السوري آخر بلدات كان يسيطر عليها مسلحو المعارضة في ريف حماة الشمالي وسط البلاد، بما فيها بلدة "مورك" التي توجد فيها نقطة مراقبة تركية، بحسب الاعلام الرسمي ومرصد حقوقي.