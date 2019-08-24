أبرز وأهم إهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت

أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، نبأ إيقاف رجل الأعمال المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس رئيس حزب " قلب تونس " وإيداعه السجن، وذلك تنفيذًا لبطاقة الجلب الصادرة ضده من إحدى المحاكم بتونس، على خليفة قضية رفعتها إحدى المنظمات ضده.

وتناولت محليًا أيضًا تفويض رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد صلاحياته إلى أحد وزراء حكومته بصفة وقتية إلى حين انتهاء الحملة الانتخابية.

مغاربيًا.. سلطت الصحف الضوء على الحرب الدائرة بين الأشقاء الليبيين، موردة تصريحات أحد المسؤولين العسكريين تصدى الجيش الليبي إلى أي تواجد عسكري أجنبي في ليبيا.

وأوردت تجديد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال محادثاته مع نظيره بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، دعم تونس الثابت لمبادرة الأمم المتحدة ووقف الحرب الدائرة حول العاصمة الليبية طرابلس، والعودة إلى الحوار وإرساء السلام في ليبيا.

عربيًا.. نقلت تأكيد الرئيس اللبناني ميشال عون عن تمسك بلاده بالعودة الكريمة للنازحين السوريين، مشيرًا إلى ان الذين عادوا من لبنان لم يتعرضوا لأي مضايقات.

وتطرقت في شأن آخر الى إصابة العشرات من الفلسطينيين، بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق، عقب قمع الجيش الإسرائيلي فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار في أسبوعها الـ 71 على الحدود الشرقية لقطاع غزة مع الأراضي الفلسطينية المحتلة .

دوليا .. تطرقت صحف تونس إلى مطالبة المستشارة الألمانية انجيلا ميركيل والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتوضيح مقترحاته بشأن" البريكسيت ".