أبرز وأهم إهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تصريحات رئيس دولة فلسطين محمود عباس خلال إلقاء كلمته في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي أكد فيها أن الاحتلال لا يمكن أن يأتي بالسلام أو يحقق الأمن والاستقرار لأحد.

وسلطت الصحف الضوء على تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية خلال كلمته نيابة عن مجموعة الـ 77 والصين، في الحوار الرفيع المستوى بشأن تمويل التنمية، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أن تمويل التنمية في العالم مهم لإنجاز الأجندة العالمية حول التنمية المستدامة، ولابد للدول المتقدمة من مساعدة الدول النامية.

وتناولت الأنباء عن انهيار جزء من الجدار الجنوبي لمقبرة باب الرحمة الملاصقة للأسوار الجنوبية الشرقية للمسجد الأقصى المبارك، جراء ما يعتقد أنها حفريات إسرائيلية تجري في محيط المسجد الأقصى.

وتابعت صحف فلسطين استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على نحو 1500 دونم من أراضي دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية، بعد تفعيل قرار لها صادر منذ عام 1987 يقضي بالاستيلاء على ثلاثة قطع من أراضي دورا بحجة أنها "أملاك دولة".

وأوردت تحذير وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية من الإغلاقات المتكررة للمسجد الأقصى تحت مبررات واهية تهدف للسيطرة عليه، ومنع المؤمنين المسلمين من الصلاة فيه، في رفض واضح لحق من حقوق الإنسان المتعلق بالعبادة.

ورصدت اقتحام 121 مستوطنًا باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم، ومحاولة تأديتهم طقوسًا تلمودية في الأقصى.