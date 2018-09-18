أهم وأبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم نتائج الزيارة التي أدتها البارحة إلى العاصمة الجزائرية، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مشيرة إلى أن الطرفين اتفقا على ضرورة دعم التعاون الاقتصادي بينهما ، فضلا عن تنويع المبادلات التجارية بما يحقق طموح البلدين.

وتناولت المباحثات التي جمعت الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة والمستشارة الألمانية، القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الوضع في ليبيا وفي مالي وكذا ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

ولفتت الصحف الانتباه إلى الإنتصارات الميدانية التي حققها الجيش اليمني بدعم قوات التحالف العربي، على أكثر من جبهة.

وتساءلت أكثر من صحيفة جزائرية عن مستقبل الوضع السياسي والأمني في العراق في ظل اختراق إيران للساحة السياسية العراقية، فضلا عن تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي.