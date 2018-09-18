أهم وأبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم نتائج الزيارة التي أدتها البارحة إلى العاصمة الجزائرية، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مشيرة إلى أن الطرفين اتفقا على ضرورة دعم التعاون الاقتصادي بينهما ، فضلا عن تنويع المبادلات التجارية بما يحقق طموح البلدين.
وتناولت المباحثات التي جمعت الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة والمستشارة الألمانية، القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الوضع في ليبيا وفي مالي وكذا ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
ولفتت الصحف الانتباه إلى الإنتصارات الميدانية التي حققها الجيش اليمني بدعم قوات التحالف العربي، على أكثر من جبهة.
وتساءلت أكثر من صحيفة جزائرية عن مستقبل الوضع السياسي والأمني في العراق في ظل اختراق إيران للساحة السياسية العراقية، فضلا عن تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
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ظهرت عارضة الأزياء الأميركية هيلي بالدوين، في عرض أزياء أديداس "Originals Falcon and JD" خلال أسبوع الموضة في لندن، والذي قدمت فيه عرضا رائعا من الأزياء الرياضية في التسعينات، الإثنين، إذ انضمت إلى العارضة الشهيرة ويني هارلو. وتفوقت العارضة التي تبلغ من العمر 21 عامًا، على الموضة الرياضية عندما كانت ترتدي مجموعة أنيقة من الملابس الرياضية في العاصمة، مع انتشار الإشاعات بأنها ستتزوج جاستين بيبر في احتفال ضخم في كندا نهاية الأسبوع. لم تخفِ هيلي من مظهرها الأنيق في الشارع، إذ أظهرت بعضا من شخصيتها المذهلة في ترينج رياضي باللون الأزرق والأبيض مع خطوط حمراء، والمكون من سروال وسترة وكروب توبباللون الأبيض لإبراز خصرها المسطح، وأضافت هيلي لإطلالتها أقراطا ذهبية كبيرة وعقدا متطابقا، بينما كانت ترفع شعرها الأشقر للأعلى على شكل كعكة وأظهرت بشرة خالية من العيوب مع ظلال عيون دخانية
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