أهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بالزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء بجمهورية البوسنة والهرسك للمغرب، من أجل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي و التجاري بين البلدين.

واهتمت الصحف بنتائج الدورة الثانية من الانتخابات النيابية والمحلية، التي جرت بموريتانيا ،و التي حقق فيها الحزب الحاكم اغلبية برلمانية مريحة.

وتناولت الصحف زيارة وزيرة الدفاع الالمانية للعراق، وتناقلت إعلانها عن عزم بلادها المشاركة في بناء الجيش العراقي الذي يعمل جاهدًا على منع تنظيم داعش من تنظيم صفوفه من جديد.

واهتمت الصحف بمخلفات الإعصار العنيف الذي اجتاح الفلبين و اعصار فلورانس الذب ضرب أجزاء من الولايات المتحدة.