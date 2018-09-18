أهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بالزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء بجمهورية البوسنة والهرسك للمغرب، من أجل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي و التجاري بين البلدين.
واهتمت الصحف بنتائج الدورة الثانية من الانتخابات النيابية والمحلية، التي جرت بموريتانيا ،و التي حقق فيها الحزب الحاكم اغلبية برلمانية مريحة.
وتناولت الصحف زيارة وزيرة الدفاع الالمانية للعراق، وتناقلت إعلانها عن عزم بلادها المشاركة في بناء الجيش العراقي الذي يعمل جاهدًا على منع تنظيم داعش من تنظيم صفوفه من جديد.
واهتمت الصحف بمخلفات الإعصار العنيف الذي اجتاح الفلبين و اعصار فلورانس الذب ضرب أجزاء من الولايات المتحدة.
GMT 13:04 2018 الثلاثاء ,18 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء
GMT 13:01 2018 الثلاثاء ,18 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الثلاثاء
GMT 09:11 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الإثنين
GMT 08:44 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الإثنين
GMT 08:42 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الإثنين
ظهرت عارضة الأزياء الأميركية هيلي بالدوين، في عرض أزياء أديداس "Originals Falcon and JD" خلال أسبوع الموضة في لندن، والذي قدمت فيه عرضا رائعا من الأزياء الرياضية في التسعينات، الإثنين، إذ انضمت إلى العارضة الشهيرة ويني هارلو. وتفوقت العارضة التي تبلغ من العمر 21 عامًا، على الموضة الرياضية عندما كانت ترتدي مجموعة أنيقة من الملابس الرياضية في العاصمة، مع انتشار الإشاعات بأنها ستتزوج جاستين بيبر في احتفال ضخم في كندا نهاية الأسبوع. لم تخفِ هيلي من مظهرها الأنيق في الشارع، إذ أظهرت بعضا من شخصيتها المذهلة في ترينج رياضي باللون الأزرق والأبيض مع خطوط حمراء، والمكون من سروال وسترة وكروب توبباللون الأبيض لإبراز خصرها المسطح، وأضافت هيلي لإطلالتها أقراطا ذهبية كبيرة وعقدا متطابقا، بينما كانت ترفع شعرها الأشقر للأعلى على شكل كعكة وأظهرت بشرة خالية من العيوب مع ظلال عيون دخانية
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