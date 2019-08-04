أبرز وأهم إهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد

واصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم متابعتها للوضع السياسي في البلاد مع إعلان أحزاب وجهات حزبية مستقلة مرشحيها للانتخابيات التشريعية، بالتوازي مع استمرار الإعلان عن مترشحين جدد للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها ليبلغ العدد حتى يوم أمس 11 مرشحًا.

مغاربيا، كتبت عن خروج مظاهرات كثيفة في العاصمة الجزائر للمرة الرابعة والعشرين على التوالي، مشيرة إلى رفع لافتات في هذه المظاهرات تدعو للمرة الأولى إلى " العصيان المدني".

عربيا .. تناولت إعلان وسيط الاتحاد الإفريقي محمد الحسن لباتو في السودان، التوصل إلى اتفاق كامل حول الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري السوداني وحركة الاحتجاج، ما يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية تدير المرحلة الانتقالية.

ولفتت إلى مقتل مالا يقل عن 31 عنصرا من قوات جيش النظام السوري في انفجار ذخيرة في مطار الشعيرات العسكري في محافظة حمص وسط سوريا.

وأشارت صحف تونس في الشأن العراقي، إلى انتشال الفرق المختصة رفات 1710 ضحية من مقبرة جماعية عثر عليها مؤخرا في محافظة المثنى وجنوب البلاد.

وتناولت دوليا، اعتقال الشرطة الروسية أمس أكثر من 300 شخص شاركوا في احتجاج بالعاصمة موسكو تنديدا بالإبعاد القسري لمرشحي المعارضة في الانتخابات المحلية المقررة في سبتمبر المقبل.