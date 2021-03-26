اهتمامات الصحف السودانية 26 آذار

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على المباحثات التي أجراها رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أمس بشأن آخر التطورات في مسار التعاون المشترك بين حكومة السودان ومجموعة البنك الدولي، وإعادة ارتباط السودان بالمنظمات الدولية وسلطت صحف الخرطوم الضوء على اختتام مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط " الفلك 4 " في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي أمس الذي جمع القوات البحرية الملكية السعودية بنظيرتها القوات البحرية السودانية، بحضور قائد الأسطول الغربي قائد التمرين اللواء البحري الركن يحيى بن محمد العسيري.

وأبرزت تأكيد قائد القوات البرية السودانية الفريق ركن عصام الدين محمد حسن، أنّ الجيش السوداني استرد أراضيه دون الاعتداء على أحد، وقال “نسعى للجوار الأمن وحسن النية ولن تطأ أقدامنا أرضاً أجنبية وسنظل نؤدي واجبنا وفق الدستور والقانون حامين لتراب الوطن” ولفتت صحف السودان الانتباه إلى إصابة وزير مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف بفيروس كورونا، وقال مجلس الوزراء إن الوزير خضع للعزل الصحي بمنزله، وذلك بعد ظهور نتيجة إيجابية لفحص كوفيد-19 أمس.