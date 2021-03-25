اهتمامات الصحف السودانية 25 آذار

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على إشادة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بدور الإدارات الأهلية في مساندة الحكومات الوطنية عبر الحقب التاريخية المتلاحقة ونقلت صحف الخرطوم عن رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، قوله إن مؤتمر باريس لدعم السودان المقرر عقده في مايو المقبل سيسهم فى خلق شراكات استثمارية بين السودان والدول الأخرى، خاصة في مجالات البنى التحتية، الطاقة والتعدين والزراعة.

وأبرزت ترحيب وزارة الخارجية الألمانية بانضمام السودان إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وأولت اهتمامات بإصدار اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان، قرارا بفرض الكمامات والتعقيم، والتباعد الاجتماعي في كافة المؤسسات، والمدارس المواصلات العامة ونشرت صحف السودان إعلان إثيوبيا تمسكها بوساطة الاتحاد الأفريقي لمفاوضات سد النهضة، مجددة رفضها لمقترح السودان الداعي لوساطة رباعية.