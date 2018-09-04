أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالمسودّة التي سلّمها الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري للرئيس ميشال عون أمس، وحملت في طياتها ملامح مبدئية للحكومة المنتظرة، وسط ترقب للملاحظات التي سيبديها الرئيس عون حيال تلك التوليفة الحكومية الجديدة.
وتابعت الحشد العسكري المتواصل من قبل قوات نظام الأسد وحلفائه استعدادا لعملية عسكرية في محافظة إدلب شمال البلاد، فيما عملت فصائل المعارضة على تحصين جبهاتها وخطوط التماس في آخر منطقة لخفض التصعيد وفق تأكيد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
كما أوردت الصحف، نبأ استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس في مدينة الخليل بزعم محاولة تنفيذه عملية طعن.
وواكبت مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فعاليات منتدى "الصين - أفريقيا" المنعقدة في العاصمة الصينية بكين .
ورصدت حصيلة القتلى والجرحى الذين سقطوا أمس، جراء هجومين إرهابيين منفصلين، استهدفا مدنيين في بلدتين تابعتين لمحافظة كركوك شمالي العاصمة العراقية بغداد .
ولفتت الانتباه إلى التقدم الذي أحرزته قوات الجيش اليمني الوطني أمس، من خلال تحرير مواقع جديدة في جبهة الكدحة بمديرية المعافر جنوبي غربي محافظة تعـز اليمنية .
وتطرّقت صحف لبنان إلى الإشتباكات التي تصاعدت وتيرتها أمس، في العاصمة الليبية طرابلس وشهدته ضواحيها الجنوبية منذ أكثر من أسبوع بين مجموعات مسلحة .
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شُوهدت الممثلة برونا ماركيزين في رحلة رومانسية مع صديقها نيمار لاعب كرة القدم البرازيلي، في باريس، وظهرت في مهرجان البندقية السينمائي الأحد، وجذبت الأنظار لإطلالتها الجريئة والأنيقة عندما وصلت لحضور العرض الخاص لفيلم "The Sisters Brothers" ضمن فعاليات اليوم الخامس للدورة الـ75 من المهرجان. تألقت ماركيزين، على السجادة الحمراء، بفستان ذهبي طويل يتميز بفتحة جانبية تصل إلى الفخذ كشفت عن ساقيها النحيلتان، مع قطار طويل، وأضفت الطيَّات حول الصدر والخصر روحًا من الكلاسيكية، وأعادتنا بإطلالتها إلى بريق هوليوود الساحر، كما سلطت الضوء على قوامها المتناسق، وأضافت عقدا ماسيا مزينة بالزمرد اللامع. وأكملت حبيبة لاعب المنتخب البرازيلي، إطلالتها بزوج من الأحذية الذهبية اللامعة، وتسريحة شعر قصيرة، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي. وحضرت الممثلة دون لاعب باريس سان جيرمان، نيمار (26 عاما) على السجادة الحمراء، حيث وصلت إلى قاعة "سالا
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