اهتمامات الصحف التونسية 26 آذار

تابعت الصحف التونسية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة استقلال القضاء وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساولة واهتمت بالعلاقات التونسية الإيطالية في ضوء الزيارة التي يقوم بها اليوم وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي إلى روما لبحث سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وتطرقت صحف الجمعة إلى تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى لقائه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي وعضو المجلس موسى الكوني بالعاصمة الفرنسية، على التزام فرنسا بالحفاظ على سيادة ليبيا بالتعاون مع شركائها.

وأشارت إلى تأكيدات مصر بإعادة فتح السفارة المصرية في طرابلس خلال أسابيع وضرورة خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا وقالت صحف تونس إن فريقاً من العلماء الدوليين والصينيين، يستعدون لتقديم تقرير عن بحثهم المشترك عن أصل وموقع ظهور فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في حدوث جائحة بعد اكتشافه لأول مرة في الصين منذ أكثر من عام.