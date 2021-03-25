اهتمامات الصحف التونسية 25 آذار

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بالوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في تونس ، وأشارت إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد أعرب أمس عن استعداد رئاسة الجمهورية للإشراف على تنظيم حوار وطني بمشاركة واسعة من الشباب، إلى جانب كشفه عن عدة مشاريع قوانين صارت جاهزة وأنه سيقدمها قريبا وأخبرت محليًا أيضًا عن مصادقة مجلس نواب الشعب التونسي على تعديلات وتنقيحات تخص القانون الأساسي للمحكمة الدستورية في البلاد.

وكتبت صحف الخميس في الشأن الليبي إعلان عدة دول عن بدء ترتيبات إعادة سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية إلى العاصمة طرابلس، وسط تسابق بين الشركات الدولية للظفر بنصيب من ملف إعادة الإعمار وتطرقت إلى تأكيد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي مقتل القائد العسكري محمود الورفلي في بنغازي إثر تعرض سيارته لوابل من الرصاص وأوردت صحف تونس إعلان الولايات المتحدة الأمريكية إجراء كوريا الشمالية تجارب لصواريخ قصيرة المدى.