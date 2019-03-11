ابرز وأهم اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، خبر تكليف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور محمد اشتية، بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.

وسلطت الضوء على إعلان وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد مواطن برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مدينة أريحا.

وتحدثت صحف الاثنين عن أقوال وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: "إن ما تمارسه سلطات الاحتلال من انتهاكات متواصلة ووحشية بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدراته غير قانوني وغير مقبول على الإطلاق، ولا يجب أن يستمر".

كما أولت اهتمامًا بمطالبة جامعة الدول العربية، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وتحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات الضرورية، لإلزام سلطات الاحتلال الاسرائيلي، بوقف انتهاكاتها الجسيمة في المسجد الأقصى المبارك.

ونشرت صحف فلسطين أيضًإ، خبر مطالبة حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، العالم أجمع بإدانة العدوان الهمجي الجديد ضد المسجد الأقصى المبارك، الذي ارتكبه أحد عناصر الاحتلال في مصلى باب الرحمة.