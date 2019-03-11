القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيًا غرب سلفيت

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مواطن فلسطيني من بلدة دير بلوط غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية في سلفيت، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب: سليمان نصر عبدالله، بعد أن داهمت منزله وفتشته وعبثت في محتوياته.