أبرز وأهم إهتمامات الصحف المغربية الصادرة الإثنين

تناقلت الصحف المغربية الصادرة اليوم خبر تولي المملكة المغربية رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، للمرة الأولى منذ عودتها إلى عضوية الاتحاد، وتابعت التطورات السياسية في الجزائر، في ظل استمرار الحراك الشعبي المطالب بالتغيير، وبرحيل رموز النظام السابق.

واستعرضت الأوضاع العسكرية في ليبيا، مشيرة إلى تعرض مطار معيتيقة الدولي في طرابلس لقصف جوي، وتطرقت الصحف إلى بدء مرحلة الانتقال الديمقراطي في السودان، وحالة الترقب التي تسود البلاد ،في انتظار الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة المتوقعة.

وتناولت الوضع الأمني في شمال غربي سوريا، مشيرة إلى توقف القصف الجوي على محافظة إدلب، تنفيذًا لاتفاق لوقف إطلاق النار، وأخبرت الصحف عن حصيلة حادث إطلاق النار بولاية تكساس الأمريكية الذي خلف خمسة قتلى وأكثر من عشرين مصابًا.