أهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بأعمال القمة الصينية الأفريقية التي انعقدت أمس بالعاصمة الصينية بكين بمشاركة وفد مغربي رفيع يرأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وواصلت الصحف اهتمامها بردود الفعل العربية و الدولية، المنددة بالقرار الأمريكي وقف المساعدات الممنوحة لوكالة غوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وتابعت الصحف التطورات الميدانية في محافظة إدلب السورية مع تزايد المؤشرات على هجوم وشيك لقوات النظام السوري على المعارضة المسلحة، وتزايد المخاوف على مصير الاف المدنيين خاصة الاطفال.

كما اهتمت الصحف بتصاعد وتيرة الاشتباكات المسلحة بين الفصائل في العاصمة طرابلس و المستمرة منذ أكثر من اسبوع.