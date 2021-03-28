اهتمامات الصحف التونسية 28 آذار
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اهتمامات الصحف التونسية 28 آذار

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العرب اليوم - اهتمامات الصحف التونسية 28 آذار

الصحف التونسية
تونس - العرب اليوم

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بتقديم الرئيس التونسي قيس سعيد التعازي والتضامن مع الشعب المصري خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على إثر حادث تصادم القطارين في محافظة سوهاج وأودى بحياة العشرات من الضحايا والمصابين وأخبرت عن اتفاق وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التونسي، عثمان الجرندي، مع وزيرة الداخلية الإيطالية، لامورجيزي لوتشيانا، على تعزيز الآليات القائمة بين تونس وإيطاليا وتكثيف نسق عملها لإيجاد حلول عملية توافقية مشتركة لمجمل المسائل.

ونقلت صحف الأحد في الشأن الليبي تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي قلقه الشديد من استمرار تواجد المرتزقة في سرت والمنطقة الوسطى بليبيا وتطرقت إلى تصريحات لرئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع التي أعلن فيها أن 321 سفينة في وضع الانتظار منذ جنوح السفينة البنمية يوم الثلاثاء، في قناة السويس، مشيرا إلى جهود تعويم السفينة الجانحة ونقلت صحف تونس بيان مشترك لقادة عسكريون من أكثر من 10 دول من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية إدانة استخدام بورما للقوة القاتلة ضد المتظاهرين المدنيين العزل.

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اهتمامات الصحف التونسية 28 آذار اهتمامات الصحف التونسية 28 آذار



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