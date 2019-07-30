اهتمامات الصحف الأردنية الثلاثاء



أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، تعزية العاهل الأردني عبدالله الثاني، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله - ، بوفاة صاحب سمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله-.

واهتمت بمباحثات العاهل الأردني عبدالله الثاني مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، واتفاقهما على مواصلة العمل لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين لتحقيق الازدهار المشترك.

وتابعت اقتحام أكثر من أربعين مستوطنًا إسرائيليًا متطرفا لباحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة ، إضافه إلى اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لأربعة عشر فلسطينيا في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة بزعم أنهم مطلوبون.

ونشرت إعلان روسيا تقليص الطيران العسكري في سوريا للحد الأدنى، والبقاء على جزء من التدريب القتالي والاستكشاف الإضافي للوضع.

وسلطت الضوء على صد القوات الأمنية العراقية هجوما من تنظيم داعش الإرهابي على حقول علاس النفطي شمال العراق، بعد ساعات من إعلان الكشف عن أكبر خلية إرهابية حاولت القيام بتفجيرات في بغداد وعدد من المحافظات العراقية بما فيها أربيل.