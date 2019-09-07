أبرز وأهم إهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالمباحثات التي أجراها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش مع كبار المسؤولين التي تركزت على ضرورة التزام لبنان بقرار مجلس الأمن رقم 1701 وتخفيف حدة التوتر على الحدود الجنوبية.

وأخبرت عن مقتل فلسطينيين اثنين احدهما أصيب برصاصة في العنق أطلقها جنود الاحتلال شرق جباليا والآخر أصيب برصاصة في مخيم ملكة شرق مدينة غزة.

وتحدثت صحف السبت عن تجمع مئات المتظاهرين السوريين أمس في ساحة رئيسية قرب معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا تنديدًا بالغارات وعمليات القصف الدامية التي يشنها النظام وحليفه الروسي على محافظة ادلب.

وتطرقت إلى تأكيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تصريح له أمس أن قرار إيران خفض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي في شكل أكبر هو أمر مرفوض مطالبًا الأوروبيين بإنهاء الابتزاز الذي تمارسه طهران.

ونقلت مطالبة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بكين بعد لقائها رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ أمس بضمان حقوق وحريات سكان هونغ كونغ.

وأوردت صحف لبنان تبني مجلس اللوردات البريطاني بشكل نهائي أمس مشروع قانون يهدف إلى منع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.