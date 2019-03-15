اهتمامات الصحف البريطانية الصادره الجمعه

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تصويت أعضاء مجلس العموم في بريطانيا لصالح تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتناولت الصحف أنباء مقتل 49 شخصًا وإصابة آخرين بجروح خطيرة في مدينة كرايستشيرش، جنوب نيوزيلندا، في هجومين إرهابيين استهدفا مسجدين خلال صلاة الجمعة.

وسلطت الضوء على قيام طيران دولة الاحتلال الإسرائيلي بشن غارات جوية على مواقع في قطاع غزة في الساعات الأولى من صباح الجمعة، حيث أصيبت في إحدى الغارات على مدينة رفح جنوبي القطاع، امرأة حامل وزوجها.

وتناقلت الصحف أن قيمة التعهدات التي أعلنها المجتمع الدولي للاجئين والنازحين السوريين خلال مؤتمر المانحين الذي عقد الخميس في بروكسل، بلغ سبعة مليارات دولار، بحسب ما أعلنت المفوضية الأوروبية التي شاركت في ترؤس المؤتمر مع الأمم المتحدة.