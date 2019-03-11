ابرز وأهم اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، تأكيد مقر الحكومة البريطانية أن محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وصلت إلى طريق مسدود.

وأشارت صحف الاثنين، إلى تأكيد القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، مقتل 47 من العناصر الإرهابية، في تبادل لإطلاق النيران في نطاق شمال ووسط سيناء .

وسلطت الضوء على إطلاق محكمة إندونيسية، سراح إندونيسية متهمة باغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون- بعد أن سحب الادعاء تهمة القتل الموجهة لها.

وتناقلت صحف بريطانيا إعلان شركة الخطوط الجوية الأثيوبية، أن جميع الركاب الذين يعتقد أنهم كانوا على متن طائرتها، التي تحطمت صباح أمس، بعد الإقلاع بدقائق من العاصمة أديس أبابا، لقوا حتفهم جميعًا.