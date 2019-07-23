اهتمامات الصحف المغربية الثلاثاء

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بالجدل الدائر في البرلمان المغربي بين المناصرين والمعارضين لمشروع القانون الاطار المتعلق بالتعليم ،والذي ينص على تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية عوض اللغة العربية.

وتناولت أطوار التصعيد العسكري بين بريطانيا وإيران على خلفية احتجاز طهران لناقلة نفط بريطانية، مما دفع الحكومة البريطانية إلى الإعلان عن اعتزامها تعزيز تواجدها العسكري في الخليج.

وتطرقت إلى إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلية على هدم منازل الفلسطينيين في واد الحمص على مشارف القدس مشيرة إلى الإدانات الدولية لهذه العملية.

وواصلت الصحف اهتمامها بالوضع الإنساني في سوريا على ضوء استمرار قوات النظام في قصف مدن ادلب وحماه ، مع ما يخلفه القصف من قتل وتشريد للمدنيين.

وأخبرت عن موجة الحرارة غير المسبوقة التي تضرب الولايات المتحدة الأمريكية ومناطق مختلفة من أوروبا بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري.