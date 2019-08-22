أبرز وأهم إهتمامات الصحف المصرية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي تنطلق فعالياتها السبت المقبل.

ولفتت الانتباه إلى تنفيذ عناصر من القوات البحرية المصرية والصينية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط وذلك بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية والمدمرة الصينية " XIAN-153 " عقب انتهاء زيارتها الناجحة لميناء الإسكندرية.

وأخبرت عن تأدية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليمين أمس القسم رئيسا لمجلس السيادة الذي تشكل حديثا في السودان وكذلك أعضاء المجلس.

وتحدثت عن استهداف سلاح الجو الليبي عدة مواقع للميليشيات المسلحة في طرابلس.

وأشارت إلى اقتحام عشرات المستوطنين أمس المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال نابلس بالضفة الغربية وسط حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وعرجت صحف القاهرة إلى المشاورات الجارية حاليا لتشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة بعد ساعات من استقالة جوزيبي كونتى حيث توجهت القوي السياسية للقصر الرئاسي لتقديم اقتراحاتها للرئيس سيرجيو ماتاريلا بعد انهيار تحالف "الرابطة " وحركة " خمس نجوم ".