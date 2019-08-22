أبرز وأهم إهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزلين في بيت حنينا وخزان مياه شرق طوباس وإخطاره بتدمير وإخلاء منشآت في محيط مخيم قلنديا.

وتناولت صحف الصباح ترؤس الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجتماعا لقادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية ، وإصدار تعليماته بضرورة تعزيز العمل على توفير الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني .

وسلطت الصحف الضوء على الموقف الثابت لمنظمة التعاون الإسلامي في دعم حق دولة فلسطين في استعادة السيادة الكاملة على مدينة القدس الشريف، عاصمة دولة فلسطين، وحماية هويتها العربية، والحفاظ على تراثها الإنساني، وصون حرمة جميع الأماكن المقدسة الإسلامية فيها، وضمان الحقوق الدينية الثابتة للأمة الإسلامية فيها، وارتباط المسلمين الأبدي في جميع أنحاء العالم بالمسجد الأقصى المبارك.

وتابعت صحف فلسطين تأكيدات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين، وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأولت اهتماما مطالبة جامعة الدول العربية، المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته لوقف العدوان بحق المسجد الأقصى، وتوفير الحماية الدولية اللازمة على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتطبيق قواعد القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة بصورة عاجلة، لتضع حدا للاستهتار الإسرائيلي بالشرعية الدولية والعدالة الدولية التي يشكل استمرار تغييبها تشجيعا للاحتلال على مواصلة جرائمه وتغيبا للسلام العادل الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة .

وأوردت صحف اليوم خبر اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي ، سبعة فلسطينيين على الأقل من الضفة الغربية، بينهم فتاة من مخيم شعفاط، وطفلة تبلغ من العمر 13 عاماً من قلقيلية.