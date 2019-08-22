أبرز وأهم إهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس

واصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم متابعتها للاستعدادات الجارية للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس والمقررة في الخامس عشر من شهر سبتمبر المقبل ، وذلك في ظل احتدام التنافس بين المرشحين للاستحقاق الرئاسي وتواصل الجدل حول وضعية بعض المرشحين وأحقيتهم في الترشح لهذا المنصب من عدمه .

واهتمت اليوميات التونسية بشروع لجنة الحوار والوساطة في الجزائر في عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية مع ممثلي الأحزاب السياسية في البلاد لمناقشة مختلف المقترحات التي من شأنها المساهمة في إخراج البلاد من الأزمة التي تمر بها .

إقليميا ركزت صحف تونس تأدية الفريق عبد الفتاح البرهان أمس اليمين كرئيس للمجلس السيادي في السودان الذي سيحكم البلاد خلال مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرا ، وذلك في خطوتين وصفتا بالكبيرتين في اتجاه التحول للحكم المدني في البلاد.

دوليا ألقت لضوء على الاستعدادات الأمنية التي اتخذتها الداخلية الفرنسية لتامين أعمال "قمة مجموعة السبع" التي ستعقد في مدينة بياريتز الفرنسية بداية من بعد غد السبت وتستمر ليومين.