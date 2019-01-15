اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ضرورة تنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن خاصة توفير الحماية الدولية لشعبنا، وذلك خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك.

وسلطت الصحف الضوء على اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك وحصارها لمسجد قبة الصخرة المشرّفة واعتدائها على المصلين، قبل أن تنسحب إثر الضغط الواسع الذي مارسه المقدسيون وتنظيمهم لمسيرة واسعة بمحيط المسجد المحاصر.

وتحدثت عن لقاء رئيس دولة فلسطين محمود عباس ، في نيويورك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش،حيث أطلعه الرئيس عباس على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات خطيرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في مدينة القدس.

وأولت صحف الصباح اهتمامًا بإدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، تصريحات الوزير الاسرائيلي غلعاد اردان التحريضية ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مقترحا منعه من العودة الى الضفة الغربية.