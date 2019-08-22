أبرز وأهم إهتمامات الصحف المغربية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بمضامين الخطاب الذي وجهه العاهل المغربي الملك محمد السادس الى الشعب ،بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، مبرزة مجمل التوجهات والرسائل التي حملها الخطاب، بخصوص تدبير عدد من الملفات والقضايا مع بداية الدخول السياسي المقبل.

وواصلت الصحف مواكبتها لتطورات الشأن السياسي في الجزائر، في ظل رفض الشارع الجزائري لأي حوار أو أي انتخابات، تجرى في ظل حكم رموز النظام السابق.

وأولت الصحف اهتمامها للتطورات المتسارعة بالسودان،مشيرة إلى أن البلاد تخطو خطواتها الأولى نحو انتقال السلطة إلى المدنين.

ولفتت في هذا الصدد إلى أداء الفريق عبد الفتاح البرهان أمس اليمين رئيسا للمجلس السيادي، الذي تشكل حديثا ،والذي سيحكم البلاد خلال مرحلة انتقالية مدتها 39 شهراً مقسمة بين العسكريين والمدنيين.