اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاحد

اهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بالمباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي هاتفيًا أمس مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر تطورات الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتابعت القمة المصرية السودانية التي ستُعقد اليوم بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير، لبحث سُبل تعزيز العلاقات المصرية السودانية.

وواكبت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر اليوم للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة عام 2017م، والتي تستغرق ثلاثة أيام، وتركز على العلاقات الثنائية بين البلدين.

ولفتت الانتباه إلى تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مجددًا بإعلان حالة الطوارئ في البلاد إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع الديمقراطيين بشأن أمن الحدود.

وتطرقت صحف الأحد إلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى استشهاد فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في القدس.

وتحدثت عن قصف ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران قرية "السبعة العليا"، جنوب مديرية حيس بمحافظة الحديدة غرب اليمن، في استمرار لخرق قرار وقف إطلاق النار بالمدينة.

وأخبرت عن مقتل 42 داعشيًا في قصف صاروخي لقوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، استهدف آخر جيب لتنظيم داعش الإرهابي شرق سوريا.