اهتمامات الصحف الجزائرية الثلاثاء

سلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، الضوء على الجسر الجوي الذي أقرته الحكومة من أجل نقل أكثر من أربعة آلاف مواطن لحضور مباراة نهائي كأس امم افريقيا بمصر أمام السنغال يوم الجمعة القادم، لافتة إلى تخصيص 28 طائرة مدنية وعسكرية لهذا الغرض.

وتحدثت الصحف عن شروع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي تيبيلي درامي اليوم في زيارة عمل إلى الجزائر، حاملا رسالة من الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا إلى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.

وفي الشأن السوداني، تطرقت الصحف الجزائرية إلى بروز خلاف حول الاتفاق المتضمن الاعلان الدستوري، مشيرة إلى تحفظ المجلس العسكري على بند نزع الحصانة عن العسكريين.

وفي متفرقات أخرى، نقلت صحف الثلاثاء احصاء تقرير انجزته عدة منظمات إنسانية تابعة لهيئة الأمم المتحدة أن 821.6 مليون شخص يعانون شبح المجاعة في العالم خلال العام الماضي، موضحةً أن هذا الرقم في تصاعد مستمر منذ سنة 2015.