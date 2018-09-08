أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بإعلان إيطاليا عن استعدادها لعقد مؤتمر للسلام في ليبيا خلال شهر نوفمبر القادم, مشيرة إلى تأكيد قائد الجيش الليبي خليفة حفتر دعمه لإجراء الانتخابات في البلاد.
وألقت صحف السبت الضوء على مطالبة عشرة أعضاء بالكونغرس الأمريكي, وزير الخارجية بضرورة استمرار دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا", وتأكيدهم على أن الوكالة شكلت بقرار أممي ولا يحق لأحد تفكيكها.
وفي الملف العراقي ركزت على تواصل الاحتجاجات في مدينة البصرة بوقت أعلن فيه الرئيس المؤقت للبرلمان بالبلاد على عقد جلسة طارئة اليوم لمناقشة الوضع في البصرة.
وتناقلت الصحف في شأن آخر فحوى خطاب رئيس الحكومة الجزائري أحمد اويحيي أمام المنتدى الثالث للتعاون الصيني الإفريقي الذي أعلن فيه انخراط بلاده في مشروع "طريق الحرير" الصيني.
وضمن تقارير إقليمية ودولية متفرقة.. كتبت صحف تونس عن إعلان السلطات المكسيكية العثور على مقبرة جماعية تضم 166 جثة بمحافظة فيراكروز شرق المكسيك, ووصول وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إلى العاصمة الأفغانية كابول أمس، في زيارة غير معلنة سيبحث خلالها السلام مع حركة طالبان.
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GMT 11:20 2018 السبت ,08 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت
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GMT 11:02 2018 السبت ,08 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت
شهد حفلة توزيع جوائز الأزياء "Daily Front Row" الذي أقيم في فندق بارك حياة في نيويورك ليلة الخميس، نجاحًا جديدًا يُضاف لعارضة الأزياء الكندية ويني هارلو، حيث تم اختيارها كـ "أفضل عارضة لهذا العام"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته منذ ظهورها على منصة الأزياء في برنامج "Next Top Model" في عام 2014. وحازت عارضة الأزياء البالغة من العمر 24 عاما، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، على الجائزة المرموقة التي سلمتها لها مغنية الراب نيكي ميناج، لمكافأتها على جميع إنجازاتها على مدى الـ 12 شهرًا الماضية، والتي نشرت صورتهما معا على "إنستغرام" لتشكرها على وجودها هناك. وشاركت ويني صورتهما مع معجبيها على الانستغرام فكتبت عليها "لا أستطيع أن أصدق أنك فعلت ذلك، نيكي ميناج جئتِ إلى مدينة نيويورك لتقدمين لي الجائزة فيDailyFrontRow". وارتدت ويني فستانا فضيا لامعًا أبرز قوامها الممشوق يتميز
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