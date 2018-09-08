أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بإعلان إيطاليا عن استعدادها لعقد مؤتمر للسلام في ليبيا خلال شهر نوفمبر القادم, مشيرة إلى تأكيد قائد الجيش الليبي خليفة حفتر دعمه لإجراء الانتخابات في البلاد.

وألقت صحف السبت الضوء على مطالبة عشرة أعضاء بالكونغرس الأمريكي, وزير الخارجية بضرورة استمرار دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا", وتأكيدهم على أن الوكالة شكلت بقرار أممي ولا يحق لأحد تفكيكها.

وفي الملف العراقي ركزت على تواصل الاحتجاجات في مدينة البصرة بوقت أعلن فيه الرئيس المؤقت للبرلمان بالبلاد على عقد جلسة طارئة اليوم لمناقشة الوضع في البصرة.

وتناقلت الصحف في شأن آخر فحوى خطاب رئيس الحكومة الجزائري أحمد اويحيي أمام المنتدى الثالث للتعاون الصيني الإفريقي الذي أعلن فيه انخراط بلاده في مشروع "طريق الحرير" الصيني.

وضمن تقارير إقليمية ودولية متفرقة.. كتبت صحف تونس عن إعلان السلطات المكسيكية العثور على مقبرة جماعية تضم 166 جثة بمحافظة فيراكروز شرق المكسيك, ووصول وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إلى العاصمة الأفغانية كابول أمس، في زيارة غير معلنة سيبحث خلالها السلام مع حركة طالبان.