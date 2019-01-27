اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاحد

أبزرت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان، لإنهاء الحرب الدائرة في أفغانستان منذ 17 عامًا.

وأخبرت عن موافقة البنك الإسلامي، على دعم الاقتصاد الباكستاني بأربعة مليار دولار، لشراء شحنات من النفط على مدى السنوات الثلاثة القادمة.

واهتمت صحف الأحد بالحادث المأساوي الذي وقع في البرازيل إثر انهيار سد مائي، أدى إلى مقتل أربعين شخصًا على الأقل وفقدان المئات.

وأشارت إلى عزم الحكومة الباكستانية على تخفيض أسعار الوقود للمرة الثانية خلال شهر.

وتابعت تطورات سير العمل على مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني، وعزم إسلام آباد وبكين على مواصلة التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

وتناقلت في الشأن الدولي.. أنباء مقتل 19 شخصًا وإصابة العشرات بانفجار وقع في كنسية بالفلبين.

وأشارت لصحف إلى استمرار القوات الهندية في قصف المناطق الحدودية الباكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

وعرجت على الجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية لتعزيز قطاع السياحة في باكستان.

كما تناقلت صحف باكستان أنباء مقتل خمسة أشخاص إثر اصطدام طائرة ركاب بطائرة مروحية في إيطاليا.