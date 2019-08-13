أبرز وأهم إهتمامات الصحف التونسية الصادرة الثلاثاء

واصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم انشغالها بالوضع الداخلي للبلاد مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، مشيرة في الإطار إلى إعلان الاتحاد الأوروبي بأنه سيقوم بإرسال بعثة إلى تونس لملاحظة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها المقرر إجراؤها يوم 15 سبتمبر 2019، والانتخابات التشريعية ليوم 6 أكتوبر القادم.

وركزت صحف الثلاثاء، على فحوى تقرير لمنظمة الصحة العالمية حول موسم الحج لهذا العام، مشيرة إلى أن المنظمة هنأت حكومة المملكة على استضافتها الناجحة لموسم الحج، حيث لم يتم تسجيل حدث واحد من أحداث الصحة العامة أو تفشي الأمراض في صفوف الحجيج.

مغاربيًا.. تناولت إعلان إدارة مطار معيتيقة الدولي بضواحي العاصمة الليبية طرابلس،استئناف حركة الملاحة بالمطار بعد توقف دام عدة ساعات بسبب تعرّضه للقصف.

دوليًا.. أشارت الصحف إلى اعتقال الشرطة الأسترالية رجلاً طعن امرأة وطارد العديد من الأشخاص وسط مدينة سيدني، قبل أن يتمكن عدد من المارة من السيطرة عليه.

وأخبرت صحف تونس عن إلغاء سلطات مطار هونغ كونغ جميع الرحلات، مع تجمع محتجين مناوئين للحكومة في المطار بشكل سلمي .