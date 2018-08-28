أبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم التقدم الميداني الذي حققه جيش الشرعية والمقاومة اليمنية بدعم من قوات التحالف العربي ، حيث قضت على المئات من عناصر المليشيات الحوثية الانقلابية ، في الآونة الأخيرة .

وكشفت الصحف عن مقتل خمسة إرهابيين في مداهمة بالصعيد في مصر ، موضحة بأن الأمر يتعلق بحملة تمشيط واسعة من قبل الجيش المصري في العديد من بؤر التوتر في مصر بهدف القضاء النهائي على الإرهاب.

وتابعت الصحف مجريات اللقاءات التي جمعت الرئيس التونسي ، الباجي قايد السبسي ، بقيادات الأحزاب السياسية ، مشيرة بأن ذلك يندرج في إطار سياسة التشاور التي تنتهجها الرئاسة التونسية بغرض إيجاد قاعدة مشتركة للعمل السياسي في تونس.