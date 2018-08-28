أبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم التقدم الميداني الذي حققه جيش الشرعية والمقاومة اليمنية بدعم من قوات التحالف العربي ، حيث قضت على المئات من عناصر المليشيات الحوثية الانقلابية ، في الآونة الأخيرة .
وكشفت الصحف عن مقتل خمسة إرهابيين في مداهمة بالصعيد في مصر ، موضحة بأن الأمر يتعلق بحملة تمشيط واسعة من قبل الجيش المصري في العديد من بؤر التوتر في مصر بهدف القضاء النهائي على الإرهاب.
وتابعت الصحف مجريات اللقاءات التي جمعت الرئيس التونسي ، الباجي قايد السبسي ، بقيادات الأحزاب السياسية ، مشيرة بأن ذلك يندرج في إطار سياسة التشاور التي تنتهجها الرئاسة التونسية بغرض إيجاد قاعدة مشتركة للعمل السياسي في تونس.
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تألّقت النجمة العالمية سيارا في حفلة توزيع جوائز Black Girls Rock لعام 2018، التي أقيمت في قاعة Prudential في نيوجيرسي، ليلة الأحد. فازت النجمة العالمية البالغة من العمر 32 عامًا، بجائزة "نجم الروك" في الاحتفال اللامع في مدينة نيو آرك بولاية نيوجيرسي، وخطفت سيارا الأضواء بإطلالتها الساحرة إذ ارتدت فستانا رائعا باللون الأسود من توقيع بالمان يتداخل فيه القماش البراق الفضي وهو مزود بذيل من الكشاكش والريش الأسود، وانتعلت النجمة الشهيرة زوجا من أحذية الكاحل السوداء ذات الكعب العالي، وأكملت إطلالتها بالإكسسوارات الفضية لا سيما الأظافر الطويلة والمطلية بالغليتر والمكياج الناعم. وتكرم جوائز "Black Girls Rock" الإنجازات التي حققتها النساء ذوات البشرة السمراء اللاتي أثبتن أنفسهن في مجالات الفن والأعمال والترفيه والتواصل الاجتماعي. وأطلقت النجمة العالمية سيارا كليبا جديدا يحمل اسم "Level Up"، وهي الأغنية التي لاقت إعجاب قطاع كبير من
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