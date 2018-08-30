أهم وأبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الخميس

تابعت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الجزائري ، عبد القادر مساهل ، إلى جنوب إفريقيا ، موضحة بأن الزيارة تتناول واقع ومستقبل العلاقات الثنائية وكذلك التباحث حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك .

واهتمت الصحف بالمباحثات التي جرت بين معالي وزير الخارجية السعودي الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في العاصمة الروسية موسكو ، أمس الأربعاء ، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ،وتم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، بالإضافة لبحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والتنسيق المستمر من أجل الاستقرار والتنمية، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتساءلت الصحف عن موعد ميلاد تشكيلة الحكومة العراقية ، في ظل عدم التوافق على قاعدة مشتركة بين مختلف مكونات الساحة السياسية العراقية ؟.

وأخبرت صحف اليوم استمرار الإضطرابات لليوم الثالث على التوالي بمدينة بن قردان بأقصى الجنوب التونسي ، احتجاجا على غلق المعبر الحدودي المسمى "رأس جدير" ، على الحدود الليبية ، الذي يعد منفذا تجاريا لسكان المناطق الحدودية.