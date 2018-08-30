أهم وأبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الخميس

تابعت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الجزائري ، عبد القادر مساهل ، إلى جنوب إفريقيا ، موضحة بأن الزيارة تتناول واقع ومستقبل العلاقات الثنائية وكذلك التباحث حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك .
واهتمت الصحف بالمباحثات التي جرت بين معالي وزير الخارجية السعودي الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في العاصمة الروسية موسكو ، أمس الأربعاء ، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ،وتم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، بالإضافة لبحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والتنسيق المستمر من أجل الاستقرار والتنمية، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وتساءلت الصحف عن موعد ميلاد تشكيلة الحكومة العراقية ، في ظل عدم التوافق على قاعدة مشتركة بين مختلف مكونات الساحة السياسية العراقية ؟.
وأخبرت صحف اليوم استمرار الإضطرابات لليوم الثالث على التوالي بمدينة بن قردان بأقصى الجنوب التونسي ، احتجاجا على غلق المعبر الحدودي المسمى "رأس جدير" ، على الحدود الليبية ، الذي يعد منفذا تجاريا لسكان المناطق الحدودية.
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورا جديدة لعارضة الأزياء الأميركية، هايلي بالدوين، برفقة خطيبها مغنّي البوب الكندي جاستن بيبر، أثناء تجولهما في أحد شوارع مدينة لوس أنجلوس الأميركية، مساء الثلاثاء، متوجهين إلى أحد المطاعم لتناول العشاء. وظهر المغني الشهير البالغ من العمر 24 عاما، بإطلالة أنيقة، إلى جانب حبيبته الملتفة ذراعه حولها، واختارت هايلي بلوزة أنيقة بيضاء اللون وقميصا طويلا بنقشة الفهد يكاد يصل إلى الكاحل، ونسقتهما مع بنطلون جينز الذي أضافت له حزاما باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بعدد قليل من القلائد الذهبية وزوج من الأقراط الدائرية، كما انتعلت زوجا من الشباشب المريحة وصففت شعرها الأشقر وربطته للوراء في كعكة صغيرة، كما أضافت المكياج الناعم والطبيعي، أما جاستين فظهر مرتديا ملابس كاجوال غير رسمية، إذ اختار بنطلونا من القماش مخملي اللون والذي زين بشريط رفيع من نقشة الفهد، بالإضافة إلى تي
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