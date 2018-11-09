وفاة الإعلامية الكبيرة نادية صالح بعد صراع مع المرض
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وفاة الإعلامية الكبيرة نادية صالح بعد صراع مع المرض

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العرب اليوم - وفاة الإعلامية الكبيرة نادية صالح بعد صراع مع المرض

الإعلامية الكبيرة نادية صالح
القاهرة - العرب اليوم

توفيت اليوم الجمعة الإعلامية الكبيرة نادية صالح بعد صراع طويل مع المرض، وفقا لما أعلنه موقع ماسبيرو - الهيئة الوطنية للإعلام على الموقع الإلكتروني.

وكانت الفقيدة تقدم برنامج «زيارة لمكتبة فلان» في الإذاعة المصرية.

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وفاة الإعلامية الكبيرة نادية صالح بعد صراع مع المرض وفاة الإعلامية الكبيرة نادية صالح بعد صراع مع المرض



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وفاة الإعلامية الكبيرة نادية صالح بعد صراع مع المرض وفاة الإعلامية الكبيرة نادية صالح بعد صراع مع المرض



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