وفاة الإعلامية الكبيرة نادية صالح بعد صراع مع المرض

توفيت اليوم الجمعة الإعلامية الكبيرة نادية صالح بعد صراع طويل مع المرض، وفقا لما أعلنه موقع ماسبيرو - الهيئة الوطنية للإعلام على الموقع الإلكتروني.

وكانت الفقيدة تقدم برنامج «زيارة لمكتبة فلان» في الإذاعة المصرية.