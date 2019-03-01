اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادره الجمعه

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر إعلان لجنة تحقيق أممية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب انتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب ضد الفلسطينيين لدى تظاهرهم سلمياً قرب حدود قطاع غزة.

وتحدثت عن ترحيب وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتقرير لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، الذي صدر أمس الخميس.

وسلطت الضوء على مطالبة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، المجتمع الدولي، لا سيما الاتحاد الأوروبي، بالضغط على إسرائيل لوقف الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية، وإعادتها بالكامل وذلك خلال لقائه مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزان تريستال.

وأوردت خبر إفراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن النائبة السابقة ، خالدة جرار، من أمام حاجز سالم غرب محافظة جنين.

ولفتت الصحف الانتباه إلى اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.