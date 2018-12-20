تعرف على قصة أصغر متذوق للطعام في مصر استغل شهرته لترويج مدينته

أصبح الطفل المصري ياسين سامي، البالغ من العمر 9 سنوات، أصغر متذوق للطعام في مصر. ويُعد من مشاهير مدينته "الغردقة" المطلة على ساحل البحر الأحمر، بحيث بات معروفاً من قبل أغلب السياح الأجانب الذين يتوافدون على المدينة.

قصة ياسين التي جعلته محط الأنظار على وسائل التواصل الاجتماعي، ومواقع الشركات السياحية، بدأت منذ العام 2016 حين لاحظ الطفل الصغير تأثر مدينته بحالة الركود السياحي، عقب سقوط الطائرة الروسية فوق مدينة شرم الشيخ في 31 أكتوبر/تشرين الأول من العام 2015، وقرر أن يفعل شيئا لمواجهة ذلك.

اشتهر ياسين بتذوق الطعام وإجادة الطهي رغم سنوات عمره القليلة، وفكر في أن يقدم برنامجا على مواقع التواصل، يشرح فيه أشهى الأكلات المعروفة في "الغردقة" ومطاعمها وقراها السياحية، وساعدته في ذلك والدته، هبة مأمون، التي تحب فن الطهي وتعمل فيه. ولاقى برنامجه تفاعلا غير مسبوق، وبدأت القرى السياحية والمطاعم الكبرى في المدينة، تستعين به للترويج لها، ونجحت بالفعل في اجتذاب السائحين.

وعن تلك التجربة، قالت والدة ياسين لـ"العربية نت": "إن طفلها يحب تجربة كل أنواع الطعام منذ صغره، ويعشق المطبخ والطبخ، ويحرص على تذوق الطعام، مدلياً بملاحظاته،" مضيفة "تعلم فن الطهي وأتقنه وبدأ يطهو بنفسه بعض الوجبات والأكلات الصعبة".

وأضافت :"حرص ياسين على تذوق كافة أنواع الأطعمة من المطابخ المختلفة مثل المكسيكي والألماني والإيطالي والإسباني، وقرر عمل دعاية وترويج للغردقة كمدينة ومنتجعاتها ومطاعمها، خاصة التي تتمتع أطعمتها بمذاق جيد، ولكنها تفتقد التسويق بكافة أشكاله خاصة الإلكترونية". وتابعت: "لهذا السبب بدأ في الذهاب إلى تلك المطاعم وتصوير حلقات من داخلها، والحديث عن أطباقها ومذاقها وترويجها عبر صفحته على مواقع التواصل".