اهتمامات الصحف الأردنية الاثنين

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم ، لقاء العاهل الأردني عبدالله الثاني، مع شخصيات سياسية واقتصادية وإعلامية، في اجتماع تناول الشأن المحلي والإقليمي.

وتابعت اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين لباحات الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

واهتمت بتأكيد العراق رفضه جميع الخطوات الأحادية المتعلقة بوضع مدينة القدس، ودعمه لمنظومة العمل العربي المشترك بما يحقق تطلعات الشعوب العربية.

وسلطت الضوء على أداء الحكومة السودانية الانتقالية للقسم الدستوري أمام رئيس المجلس السيادي ورئيس الوزراء.