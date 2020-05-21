أبرز اهتمامات الصحف المصرية اليوم الخميس 21 أيَّار

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة تكثيف حملات التوعية، لحث المواطنين على الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومطالبته بالتحديث المستمر لبروتوكولات العلاج من الفيروس في جميع المرافق الصحية وفقًا لأحدث ما تم التوصل إليه على المستوى العالمي.

ونوهت إلى أن الحكومة كشفت عن خطة اقتصادية جديدة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا تتمثل في زيادة الاستثمار العام كأولوية قصوى بنسبة 60%، وزيادة مخصصات التعليم وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع بنسبة 78%، ونحو 300 % لقطاع التكنولوجيا، وكذلك القطاع الصحي بنسبة 77 %.

وأشارت إلى وزارة الصحة أعلنت أمس عن تسجيل 745 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي المصابين 14229 حالة من بينهم 3994 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل و680 وفاة وذلك بعد تسجيل 21 حالة وفاة جديدة أمس.

وسلطت الضوء على دعوة الأمين العام للأم المتحدة أنطونيو جوتيريش كلا من مصر والسودان وإثيوبيا إلى تجاوز خلافاتهم والتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة يعود بالمنفعة المشتركة

على الجميع.

ولفتت الانتباه إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعطى تعليمات للقيادة الفلسطينية بوقف جميع أشكال التعاون مع إسرائيل سياسيا واقتصاديا وأمنيا ووضع خطة تفصيلية

لتنفيذ قرارات وقف جميع الاتفاقيات مع إسرائيل.

وتناولت الصحف إعلان الجيش الوطني الليبي عن وقف إطلاق النار من جانب واحد لتجنب إراقة الدماء في نهاية شهر رمضان، وتوجيه تعليمات للقوات بالابتعاد عن طرابلس لمسافة 2 إلى 3 كيلو مترات على جميع محاور القتال حتى يمكن للمواطنين التحرك بحرية في المدينة.

وتحدثت عن تسريب مذكرة من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تحذر فيها من استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا حتى صيف 2021 مع عدم وجود لقاح قبل هذا الوقت بالإضافة إلى احتمالات كبيرة لظهور موجات ثانية من الفيروس خلال الأشهر المقبلة.

