أبرز وأهم إهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الخميس

سلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم على إصدار المحكمة العسكرية الجزائرية أمس احكاما بالسجن 15 عاماً بحق كل من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة ومستشاره الخاص، واثنين من مديري المخابرات السابقين وزعيمة حزب العمال المعارض بعد إدانتهم بتهمتي التآمر على سلطة الدولة والمساس بسلطة الجيش.

وأبرزت تأكيد نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، دعم المؤسسة العسكرية للانتخابات الرئاسية كحل وحيد للأزمة الحالية، داعيا الجزائريين للإقبال على الاقتراع في 12 ديسمبر القادم بكثافة.

ونقلت إعلان الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فريدريكا موغريني، إن الجهود الأوروبية تنصب باتجاه عودة المسار السياسي في ليبيا، مجددة رفض الاتحاد للهجمات التي تطال المدنيين.

وأشارت إلى دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى مواصلة الحوار مع المعارضة.