اهتمامات الصحف الفلسطينية الاثنين

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، تأكيدات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على موقف الأردن الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية، بدعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وقيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين.

وتحدثت صحف الصباح عن انطلاق أعمال الدورة العادية الـ 152 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة العراق.

وتابعت بيانات وتصريحات وزارة الخارجية الفلسطينية أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يحاول بشتى الطرق والأساليب كسب أصوات المستوطنين ومؤيديهم من اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل، عبر استغلال تبنيه ودعمه المطلق للاستيطان وتعميقه في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. كما تناولت صحف الصباح خبر استشهاد الأسير المريض بسام أمين السايح من محافظة نابلس.

ورصدت اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من جيش الاحتلال.