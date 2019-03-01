اهتمامات الصحف الأردنية الصادره الجمعه

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، دعوة العاهل الأردني عبدالله الثاني، خلال مؤتمر مبادرة لندن، مجتمع المال والأعمال في العالم، للاستفادة من الفرص والميزات التنافسية التي يوفرها الاقتصاد الأردني من موارد بشرية مؤهلة وطموحة، وموقع استراتيجي يشكل نقطة تلاق للقارات والأسواق العالمية.

واهتمت بمباحثات العاهل الأردني، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، واتفاقهما على مواصلة العمل لتوسيع التعاون بين الأردن وبريطانيا، في المجالات كافة، خصوصًا الاقتصادية والاستثمارية منها.

وسلطت صحف الجمعة الضوء على توقيع الحكومة الأردنية على هامش اجتماعات مؤتمر مبادرة لندن 2019م، مذكرتي تفاهم، الأولى مع الحكومة البريطانية للتعاون في مجال الموارد البشرية، والثانية مع الوكالة الفرنسية للإنماء لتوفير التمويل للموازنة وللمشروعات التي تشكل أولوية تنموية في الأردن.

ونشرت مطالبة رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية رامي الحمد الله، المجتمع الدولي، بالضغط على إسرائيل لوقف الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية، واعادتها بالكامل.

وتابعت صحف المملكة، تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حول فشل التوصل إلى اتفاق مع رئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بسبب طلب الأخير رفع جميع العقوبات المفروضة على

بيونغ يانغ.